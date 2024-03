Milka Rodríguez: ‘Si sienten que ya no pueden, busquen ayuda’

La exparticipante de Big Brother Milka Rodríguez ya había confesado haber sufrido estrés postparto, y dijo que pronto hablaría más del tema y contaría su experiencia, bueno, ayer lo hizo.

Rodríguez utilizó su perfil de Instagram para dejar un mensaje para todas las mujeres que, al igual que ella, pasan o pasaron por lo mismo.

"Lo primero es que si usted, su tía, abuela o a su mamá no le pasó, dele gloria a Dios, y si a otras les pasó o le está pasando respete eso. Al ser mamá la vida nos cambia, los cuerpos ya no se ven igual, ya no eres prioridad y tardas en caer en cuenta sobre todo eso, en ese tiempo las hormonas y las emociones están súperfuertes", manifestó la motivadora.

Además, destacó que durante este tiempo salen a flote algunas heridas de la infancia: "El cuestionarnos, algunas con heridas de la infancia, otras por la presión social (comentarios, críticas, control) les da una fuerte depresión y un estrés grande que sientes que tocas fondo. Chicas, todo pasa en la vida y si sienten que ya no pueden más, busquen ayuda, nunca es tarde hablarlo y tratar de mejorar".

Reveló que ella duró semanas que no se sentía bien, dijo que el querer tener todo bajo control la afectó, pero puedo darse cuenta a tiempo para levantarse.

"Yo tuve unas semanas donde me sentía mental y físicamente estresada, mi bebé fue planeado, así como algunas cosas que esperaba que me entregaran antes de él llegar. El querer tener todo bajo control me afectó, logré verlo a tiempo, lo hablé, medité, yo misma me levanté los ánimos y aquí estoy, a Dios gracias, bien y dejando que todo fluya, un día a la vez", añadió.

