'Minguito' estrena tema y video desde Isla Cañas

Con una producción que los llevó a Isla Cañas en Los Santos, “Minguito” Sáez y la “Maquinaria roja” realizó el video del tema “Ya nadie se muere de amor”.

De la autoría de Simón Acevedo y con la dirección escénica de Héctor García, lo nuevo del “paladín del acordeón” se estrenó recientemente, y ya se escucha en los canales de redes sociales de la agrupación, además de los bailes de la agrupación realizados en distintas áreas del país.

Acompañado de la saloma de Meybis Huertas, el video presentado está rodeado de naturaleza, paisajes que enmarcan el verdor interiorano, los cuales conjugados junto a la letra y música propician un ambiente autóctono de lo panameño.

“Yo no compro, no compro una ilusión, yo no compro, no compro un corazón, yo prefiero ganarlo con ternura, pero si me deja, me muero de amor”, dice parte de la letra de este tema.

Con más de cinco décadas de carrera, “Minguito” Sáez que combina experiencia y juventud en su agrupación, está en una etapa importante de su carrera, donde los compromisos se mantienen a la orden del día en diversos sitios del país, especialmente provincias centrales.

