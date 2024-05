A minutos del cierre, logró ejercer su voto

Contenido Premium: 0

José Manuel Arizpe, mejor conocido como Chollykid, logró ejercer su voto, a pocos minutos del cierre de mesa, de las votaciones electorales. Según detalló, por primera vez se sintió nervioso, pero después de organizar las papeletas, y dejar la de presidente para último, se tomó su tiempo para analizar y pensar a consciencia su voto. "Logré votar, pero les confieso que por primera vez me sentí nervioso... Me encontré con las papeletas y las organicé, dejando de última la de presidente, y ahí me quedé buen tiempo", afirmó el reportero. Destacó que no fue el único que permaneció por minutos analizando las papeletas. "Había mucha calma en mi mesa, y en la escuela que me tocó... Estoy ansioso por saber quién será nuestro próximo presidente...", acotó.