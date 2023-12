Miss Earth se cabrea con la organización. No pudo viajar a Vietnam

La actual Miss Earth Panamá 2023, Nicole Castillero, prendió el avispero de concursos de belleza, al publicar un video en sus redes sociales, responsabilizando a la Organización Panameña Universal de no cumplir con enviarla a participar en el concurso internacional Miss Earth 2023, dejándola a su suerte.

La beldad indica que se preparó desde hace cinco meses de preparación y la dejaron como dicen en buen panameño, vestida y alborotada por nada. Ella tenía que participar de la competencia final de Miss Earth 2023, que se realizará este viernes 22 de diciembre en Vietnam.

Esta joven se hizo conocida por participar para el Miss Universo hace un tiempo y ser pareja del influencer José Pelaez.

“Hoy, a dos días de la final, he decidido romper el silencio” dijo. Ella fue coronada el pasado 2 de agosto para representar a Panamá en el certamen.

En dicho video dijo que tenía que viajar el pasado 25 de noviembre, pero “a pesar de múltiples llamadas y mensajes a la organización no obtuve respuesta de la compra del pasaje (aéreo), vestuarios, itinerarios y equipaje que necesitaría para representar a Panamá”, dijo.

Detalla que no fue hasta el 28 de noviembre que se le notificó que viajaría el 30, a las 6:00 a.m, aviso que sólo la dejó con 24 horas para preparar un equipaje y detalles para un itinerario de 23 días en un concurso internacional.

“La improvisación de la organización al comprar un pasaje aéreo por Internet, desconocían la política necesaria y documentación que se requeriría para estar en una de las escalas, que sería de 27 horas en Taiwán. Esto hizo que al llegar al aeropuerto (de Tocumen) con maletas, banda, corona y bandera, los agentes de Copa Airlines no me permitierán abordar el vuelo. Ellos mismos me señalaron que podía solicitar la visa en línea, lo cual hice de manera inmediata”, contó, pero a pesar de eso no pudo viajar.

En resumen, Taiwán le otorgó la visa tres días después, pero la organización se hizo la que no sabía mucho del tema. Lo peor para ella es que la semana pasada se enteró que los organizadores de Panameña Universal no se encontraban en el país porque viajaron a su natal Venezuela sin avisarle.

La joven aclara que nunca renunció a su título ni desistió de viajar a pesar que en el aeropuerto, y en los días que siguieron antes de lo que ella llama la “repentina desaparición de los organizadores”, ellos le cuestionaban si aún estaba dispuesta a viajar “Mi respuesta siempre fue afirmativa. Entendí que lo que ellos buscaban era que yo desistiera y así librarse de cualquier responsabilidad”, dijo.

Tras este despelote, la Organización Panameña Universal publicó un comunicado a través de sus historias de Instagram, aclarando que como organización no deben ningún tipo de explicación a nadie porque “ha trabajado durante los últimos cinco años con el dinero de sus directores sin recibir ayuda financiera de ninguna persona natural ente privado ni institución gubernamental”.

“Con que sepamos todo el trabajo realizado para ayudar a nuestra reina a conseguir su boleto aéreo, y a todas las reuniones a las que asistimos juntos para conseguir dicha meta, es más que suficiente para nosotros. A quienes opinan sin saber el trabajo realizado por todos, tanto de parte de nuestra reina como de nuestra organización, les aconsejamos aprender que en toda historia cada uno tiene su razón, no la razón. Tampoco necesitamos justificar absolutamente nada; si es deseo de nuestra reina hacernos responsable de su no participación, sabiendo lo sucedido en el aeropuerto y las razones de la aerolínea para no dejarla abordar” indica el comunicado.

Afirman que una vez escogida la reina, ella debe costear sus gastos, aunque en este caso ellos corrieron con la inversión de la franquicia y se le ayudó a ella conseguir su boleto. “Una vez perdido el vuelo, sabiendo que estamos en temporada alta por Navidad y no se logró reactivar el mismo para otras fechas, estaba totalmente de nuestras manos”.

El comunicado termina diciendo que Panameña Universal no hará ningún otro tipo de aclaración sobre el tema y que con el cierre de este capítulo toman la decisión de no continuar trabajando con certámenes de belleza en Panamá.