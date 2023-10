Modelo israelí de OnlyFans deja de empelotarse y combatirá a Hamás

Natalia Fadeev, una reconocida modelo de OnlyFans, que suele subir imágenes como soldado de guerra en su Instagram, se habría alistado a las Fuerzas de Israel que buscan combatir las arremetidas de Hamas en la franja de Gaza.

Medios internacionales indican que la chica acudió al llamado de la Fuerza de Defensa de Israel y se unió al ejército en medio del conflicto.

La joven, que hasta hace solo una semana compartía imágenes de ella con poca ropa, hace un par de días ha posteado fotos y videos de la guerra que ahora se libra entre Israel y Hamás, y que deja miles de muertos y heridos en ambos lados.

"No tiene nada que contribuir a la humanidad. Tenemos que borrarlos, destruirlos" afirmaba Natalia, que tiene 22 años y es de origen israelí.

Según ella, ha visto cosas que "me mantienen despierta por la noche. Cosas horribles están sucediendo, escuchamos historias similares a las de los sobrevivientes del Holocausto", comenta en sus recientes publicaciones.

"Esto no es una guerra, es un crimen contra la humanidad'. aseguró. El pasado 7 de octubre el movimiento islamista palestino Hamás emprendió un ataque por tierra, mar y aire desde Gaza contra Israel, dejando a más de 1000 mil muertos y desaparecidos, incluyendo latinoamericanos y españoles.

La modelo de OnlyFans, posó con su uniforme militar informando a sus seguidores 'No estaré muy activa en las redes sociales. Me uní a mi unidad para el servicio de reserva, no sé por cuánto tiempo. Oren por nosotros'.

