Mónica Guzmán tiene el positivo que nadie quiere

Las personalidades de la farándula panameña siguen cayendo en las garras del COVID.19, ahora es Mónica Guzmán Zubieta que reveló su positivo, el cual nadie quiere tener.

Según Mónica, ella y su hijo salieron positivos, por ello, para no contagiar a más nadie de la familia, empacó algunas cosas, incluyendo medicamentos y se fue a su casa cerca de la playa. Añadió que ella ha estado sin síntomas, mientras que su hijo con un poco de fiebre.

Publicidad

PUEDES VER: Prometen PARALIZAR Panamá

“Day 1 de cuarentena. Yo me siento superbién, como si nada. Pero Alvaro si ha estado tropezado con la fiebre. Y le sube un montón. Así es que entre medicinas y baños, pues ahí se la bajo. Pero llegó un momento en que lo sentí demasiado caliente así es que le puse MENTICOL en la entre pierna y lo acosté mientras yo organizaba la casa rapidito. Y #DeLaNada viene corriendo desnudo con los brazo arriba gritando: ‘Mamá qué me pusiste!!! Siento que se me va a caer el PITO! ‘ Y bueno lo metí a la regadera y resolvimos. Luego que ya se siente mejor me dice: ‘mamá ya a mi se me quito el Covitt (acento en la T), pronto te sentirás mal tú’...”, detalló.

La presentadora pasa sus días de cuarentena realizando múltiples actividades junto a su hijo para no aburrirse.