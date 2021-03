Mónica Nieto está cansada del acoso a las mujeres en las calles de Panamá

La exCanta Conmigo Mónica Nieto se molestó en redes y expresó su indignación por la manera en la que se ha normalizado el acoso en las calles, esto al punto que ella no puede ir por algún lugar sin recibir miradas de lujuria.

Como recordarán este tema viene desde hace mucho tiempo y varias son las caras del patio que también han mostrado su apoyo a esto, incluso, la presentadora Bettina García quedó envuelta en ese problema por decir que no era tan grave y la atacaran por esto.

Según Nieto, estaba haciendo una sesión de fotos y le han dicho de todo por mostrar un poco de piel, usar una falda corta y modelar en plena vía.

"Ay no es para tanto. Es solo un piropo. Gran vaina solo ignora y ya. Deberías sentirte halagada. No normalicemos el acoso callejero. La cantidad de cosas que tuve que escuchar mienstras tomé estas fotos es triste. ¿Por qué no deberías normalizarlo? Porque es una práctica no deseada, que genera un impacto psicológico negativo y que las personas, especialmente mujeres, pueden vivir varias veces al día desde los 12 años, en promedio", menciona molesta.

La cantante afirma que todas las personas tienen derecho a transitar libremente y con la confianza de no ser violentados, independiente del contexto, la edad, la hora del día o el vestuario que ocupa la persona agredida, además, se basa en que los derechos humanos no dependen ni se suspenden por detalles del entorno. No hay excusas ni justificaciones para el acoso sexual callejero.

Recalca: "Sueño con un Panamá donde nos sintamos seguras de caminar en las calles sin importar la hora y lo que llevemos puesto porque la victima jamás tiene la culpa. Guárdate tus comentarios, tus silbidos, tus bocinazos, tus besos, tus miradas con lujuria, simplemente respeta".

Mónica ha sido criticada por este tema y también por lanzar un cover con el coro "La, la la", esto en referencia a la canción de Anyuri llamado "Juego de 2", en la que se escucha desafinar.