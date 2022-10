Muere asesino de cantante de rancheras; tenía 79 años y ella 21

Jesús “N”, el presunto asesino de la cantante Yrma Lydya y quien se encontraba privado de su libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, esta mañana manifestó sentirse mal de salud por lo que fue trasladado al servicio médico del centro, donde se le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo, sin embargo a las 10:45 horas fue diagnosticado sin signos vitales.

Según medios mexicanos, el pasado 12 de septiembre tuvo un infarto cerebro vascular y se le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada.

Yrma Lydya, cantante de boleros y música regional mexicana, fue asesinada por su pareja la noche del pasado 24 de junio en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle.

Ella se encontraba en medio de una gira como invitada en el show de GranDiosas, murió al recibir tres balazos luego de una discusión.

Meses antes del asesinato, Yrma denunció a Jesús Hernández Alcocer por múltiples agresiones y violencia familiar. Declaró ante el ministerio Público que el abogado intentó ahogarla en jacuzzi para después torturarla con una pistola de toques.

En la carpeta de investigación, la noche del 19 de diciembre de 2021 Yrma Lydya discutió en un restaurante con su feminicida Jesús Hernández Alcocer, lo que provocó un altercado físico. La cantante declaró que su pareja la golpeó en el estacionamiento hasta llegar a su casa en jardines del Pedregal.

“Mi esposo comenzó a agredirme de manera física y verbal. Me dijo que era una prostituta, una golfa, y me pegó varias patadas cuando estábamos en el estacionamiento. Me llevó jalándome del cabello hasta el baño de nuestra recamara, sacó una pistola que siempre carga en su bolsa de mano, me apuntó, y me dice que me quería matar”.

En septiembre de 2022, Jesús Hernández Alcocer, quien también era abogado- rompió el silencio y otorgó una entrevista desde el Reclusorio Norte. En entrevista con el periodista Mario A. Salgado Becil, el acusado de matar de tres disparos a Yrma Lydya dijo que nunca conoció realmente a su esposa y lanzó algunos comentarios revictimizantes hacia la joven de 21 años.

“Sé que hablar de un muerto está mal, se les debe recordar por todo lo bueno que hicieron, pero yo no sé con quién me casé. No sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. Me he encontrado con una persona que no existía, en mi experiencia no sé quién es ella y, si hablo de la muerta, es tratando de averiguar quién era”, puntualizó en aquel entonces.

Además, cuando fue cuestionado respecto a si llegó a infringir algún tipo de violencia en contra de Yrma Lydya durante el tiempo en que mantuvieron una relación, el presunto implicado lo negó de forma categórica.

“Ella me pegaba a mí; no tengo fuerza en las manos, tampoco en los brazos ni en las piernas desde que me operaron de la columna (...) Yo me casé con ella sin haberla besado nunca, para mí era una gran muchacha”.

En repetidas ocasiones, Alcocer se negó a dar detalles sobre lo sucedido en el restaurante, sin embargo, destacó que aparentemente él no asesinó a Yrma Lydya.

