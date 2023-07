Muere de forma sorpresiva la cantante Sinead O'Connor a los 56 años

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor ha fallecido a los 56 años de edad, según informó este miércoles su familia en un comunicado.

LEE TAMBIÉN: Spacey sale inocente tras ser acusado de abusar de cuatro hombres

Publicidad

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad. Su familia y amigos están devastados y han pedido privacidad en este momento tan difícil", señaló la familia en la nota.

La artista alcanzó la fama con la publicación del disco I Do Not Want What I Haven't Got, editado en 1990. En este álbum se incluyó el tema más famoso de la artista, la canción Nothing Compares 2 U, compuesta por Prince, con la que la irlandesa consiguió varias nominaciones para los premios Grammy. En su extensa trayectoria profesional llegó a publicar hasta diez álbumes.

Nacida en Dublín en 1966, la cantante y compositora irlandesa dio sus primeros pasos en el mundo de la música en el grupo Tom Tom Macute hacia 1985 y, tras una breve estancia en dicha banda, decidió marcharse a Londres, donde conoció a los miembros de U2 y The Edge y colaboró en la composición de la banda sonora de la película Captive.

En 1987 grabó su primer álbum para la discográfica Chrysalis, The Lion And The Cobra, que consiguió una nominación para los premios Grammy.

Tras su gran éxito a principios de década de los 90, lanzó en 1992 su tercer álbum, Am I Not Your Girl?, una colección de versiones de jazz que, no obstante, no consiguió el éxito esperado. Puso también voz a la banda sonora de la película En el nombre del padre, en colaboración con Bono de U2.

Tuvo varias polémicas.

En el año 1990, dejó plantadas a 9.000 personas en el Garden Arts Center de Holmdel (Nueva Jersey), por haber sonado el himno de EEUU, y en 1991 rehusó acudir a Nueva York a la entrega de los Premios Grammy, debido a la guerra del Golfo Pérsico. De las cuatro candidaturas a las que estaba nominada, ganó en la de mejor tema de música alternativa por su álbum 'I Do Not Want What I Haven't Got'.

En 1992 editó su tercer disco, 'Am I Not Your Girl', con una orquesta y versiones de temas de los años cincuenta y sesenta de Ella Fitzgerald, Billie Holiday o Doris Day.

También intervino, en 1993, en la banda sonora de la película 'En el nombre del padre', de Jim Sheridan, basada en los casos de los Cuatro de Guildford y los Siete de Maguire por un atentado del IRA en un club de Londres. Le siguieron los álbumes 'Universal Mother' (1994) y 'Gospel Oaks' (1997).

Tomó los hábitos como sacerdotisa de la Iglesia latino-redentina, en Lourdes, en 1998, y dos años después declaró que era lesbiana a la revista cibernética 'Curve', revelación que coincidió con el lanzamiento del disco 'Faith and Courage', en cuya portada aparece por primer vez su imagen 'no skin'.

Sus frecuentes altercados verbales contra el Vaticano y los escándalos de pederastia en la Iglesia católica provocaron una oleada de malestar hacia ella, manifestada en que determinados colectivos quemaran sus discos.

En 2002 editó 'Sean-nos Nua'. Un año después anunció su retirada y en 2005 regresó con el álbum de reggae 'Throw Down Your Arms'. En 2007 presentó 'Theology'.

En los últimos años visitó España en varias ocasiones. En 2008 actuó en Barcelona, en 2009 en Girona, y en 2010 en Valladolid, donde apareció con una gran cruz marrón en el escenario improvisado del Patio de la Hospedería de San Benito.

Casada en cuatro ocasiones, tuvo cuatro hijos, de los que sólo viven tres. Su hijo Shane, de 17 años, apareció muerto el año pasado. El joven se había fugado de un centro médico donde se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio y fue visto por última vez en una zona al sur de Dublín antes de aparecer muerto.

Se casó cuatro veces. Su primer marido fue el productor musical y escritor irlandés John Reynolds. El segundo, el periodista británico Nicholas Sommerlad. En 2010 contrajo matrimonio con el guitarrista australiano Steve Clooney.

El 8 de diciembre del 2011 se casó en Las Vegas con el terapeuta Barry Herridge, y en una extensa carta publicada en su blog, 16 días después, la cantante anunció el fin de su unión.

Contenido Premium: 0