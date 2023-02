Muere el compositor Burt Bacharach, autor de grandes éxitos

El reconocido Burt Bacharach, uno de los mejores compositores de todos los tiempos, ha fallecido a los 94 años. Esto lo ha informado su representante Tina Barusam, asegurando que fue por causas naturales ayer miércoles en su casa de Los Ángeles.

Autor de la música de muchas de las mejores canciones de los años 50, 60 y 70, junto al letrista Hal David, clásicos como ‘I Say A Little Prayer’, ‘Raindrops Keep Fallin On My Head’ o ‘The Look of Love’ salieron de sus manos.

Sus tops 10 se contaron por decenas, llegando a ganar 8 Grammys y 3 Oscars, 2 por la música de ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ y otro por la mencionada ‘Raindrops Keep Fallin’ on My Head’.

A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, Bacharach continuó escribiendo y produciendo para artistas, componiendo para teatro, televisión y cine, y lanzando sus propios álbumes.

En 1971, Barbra Streisand apareció en "The Burt Bacharach Special", (también conocido como "Singer Presents Burt Bacharach") donde discutieron sus carreras y canciones favoritas e interpretaron canciones juntas. Los otros invitados al especial de televisión fueron el bailarín Rudolph Nureyev y el cantante Tom Jones.

En 1973, Bacharach y David escribieron la partitura de Lost Horizon, una versión musical de la película de 1937.

El famoso probó varios proyectos en solitario, incluido el álbum Futures de 1977, pero los proyectos no lograron éxitos.

