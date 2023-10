Muere el famoso Paulie, actor de Rocky, a sus 83 años

El recordado actor Burt Young, mejor conocido por haber interpretado a Paulie en la saga de películas de Rocky protagonizadas por Silvester Stallone, murió a los 83 años, información proporcionada por su hija Anne Morea Steingieser al periódico New York Times.

LEE TAMBIÉN: Tekashi hará show gratis tras salir de la cárcel. Dice ser inocente

Publicidad

La muerte ocurrió desde el pasado 8 de octubre, pero fue hasta ayer miércoles que se hizo pública, aunque no se rebelaron las causas de su deceso.

Burt nació en Queens, Nueva York en 1940, participó en varias películas desde 1970 hasta su última aparición en 2018, principalmente interpretando a personajes italoamericanos, mafioso o de clase trabajadora, pero su papel de Paulie, el cuñado de Rocky, el que le dio fama mundial.

Young recibió la nominación al Oscar por Mejor Actor de Reparto en 1976 por su participación en la primera película del legendario boxeador, pero también se fue nominado a los Razzie, conocidos como los ‘anti-Oscar’ a lo peor del cine, por su actuación en la cuarta y quinta parte.

En Rocky, el actor estadounidense interpreta a un hombre alcohólico que trabaja en un congelador donde se almacena carne y quien es sumamente gruñón, pero también se convierte en un gran amigo del boxeador.

También participó junto a actores como Jack Nicholson y Robert De Niro en películas como "Born to Win”, "The Gang That Couldn’t Shoot Straight”, “Cinderella Liberty”, “Back to School” y “Last Exit to Brooklyn”, entre muchas otras.

Contenido Premium: 0