Muere el papá del cantante Rubén Blades. Roberto elogió su legado

De luto se encuentra el cantante Rubén Blades, tras confirmarse el fallecimiento de su papá, Rubén Blades Bosques, a los 99 años.

Su hijo Roberto Blades dio a conocer la lamentable noticia a través de sus redes y también hizo una reseña de la gran persona que fue en vida.

"El gran Rubén Blades senior. Un panameño que nunca se vendió. Crió a sus 5 hijos lucho por darnos una vida digna. Tuvo oportunidades que no tomó por irse por el camino correcto y difícil. Fumaba 4 paquetes de cigarrillo y tomaba desde las 10 a.m. sus tragos. Vivió hasta 99 o 100 años, depende que cumpleaños aceptas. Amante de la buena música. Pensador y hombre con una inteligencia que buscaba siempre el fondo y su razón. Será extrañado por todos. Por mi no... yo soy el. El me hizo. Gracias skipper. Ahora ve a estar al lado de tu querida Anoland. Este tío ... este tipo de Roble está en extinción", dijo Roberto.

Seguidores de la salsa y del cantante panameño se han hecho eco de la triste noticia en diversas redes sociales y le han enviado condolencias al artista panameño.

Roberto Blades ha publicado en FB la noticia de la muerte de su padre. pic.twitter.com/1AjLIuuHTq — Juana Peña (@Chris_Montz) November 24, 2023

