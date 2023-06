Muere John Beasley, el actor de 'The Mandalorian', a los 79 años

El reconocido actor John Beasley, famoso por interpretar al conductor del autobús escolar Irv Harper en Everwood y a Barton Bellentine en la comedia The Soul Man, ha fallecido a los 79 años.

LEE TAMBIÉN: Chiricanos coronan a su emperatriz de la Marcha del Orgullo Gay

Publicidad

Entre sus últimas apariciones en pantalla, destacan también otras series como The Mandalorian.

Mencionan que falleció el pasado martes en un hospital de Omaha, su ciudad natal, según reveló su hijo Tyrone Beasley, donde llevaba sometiéndose a diversas pruebas de hígado.

Había participado en producciones como Rudy (1993) y The Apostle (1997), estando esta última protagonizada y dirigida por Robert Duvall, y también trabajó en películas como V.I. Warshawski (1991), The Mighty Ducks (1992), Untamed Heart (1993), Losing Isaiah (1993), Little Big League (1994), Crazy in Alabama (1997), The General's Daughter (1999), The Sum of All Fears (2002), la nueva versión de 2004 de Walking Tall y Firestarter (2022).

Entre sus créditos más destacados hay intervenciones como la que hizo en la adaptación musical de Broadway de El diario de Noa, basada en la novela de Nicholas Sparks que luego se adaptó en una película protagonizada por James Garner, Gena Rowlands, Ryan Gosling y Rachel McAdams.

Beasley interpretaba el papel de Garner y tenía previsto viajar a Nueva York en agosto para asistir a un taller sobre el musical, según confirmó su hijo. "Ser un artista en activo es la vocación más importante y aprecio lo que sea que me lleve", dijo en una entrevista que concedió el año pasado. "Si nunca llegara a Broadway, todavía sentiría que he tenido una carrera bastante exitosa".

También fue el fundador de la compañía de teatro John Beasley en Omaha, que dirigió durante 13 años. "Cambiamos la vida de muchas personas solo a través del teatro", dijo en 2020.

Nació el 26 de junio de 1943 y comenzó trabajando como ferroviario en Union Pacific Railroad. De hecho, no comenzó a actuar hasta los 45 años. En uno de sus primeros papeles en pantalla, interpretó al Sr. Willie en la serie de ABC de 1990 protagonizada por Oprah Winfrey, Brewster Place.

Contenido Premium: 0