Muere Loretta Lynn, reina del country y ganadora del Grammy

La reconocida cantante Loretta Lynn, cuyas letras valientes y voz vibrante la convirtieron en la reina de la música country durante siete décadas, murió a los 90 años.

La familia de Lynn le dijo en un comunicado que la artista murió este martes en su casa en Tennessee. "Nuestra querida madre, Loretta Lynn, falleció en paz esta mañana, 4 de octubre, mientras dormía en su amado rancho en Hurricane Mills", se lee en el comunicado. Sus familiares privacidad mientras atraviesan el duelo y dijeron que se anunciará un "servicio conmemorativo posteriormente".

La artista no tuvo una formación musical formal pero pasaba horas enteras todos los días cantándoles a sus bebés para que se durmieran, era conocida por producir canciones con mucha textura en cuestión de minutos. Ella simplemente escribía lo que sabía.

Vivió en la pobreza durante gran parte de su juventud, comenzó a tener hijos a los 17 años y pasó muchos años casada con un hombre propenso a la bebida y las aventuras amorosas. Todo eso se convirtió en material para sus canciones honestas.

Ella fue rica en experiencias que la mayoría de las estrellas del country de la época no tuvieron por sí mismas, pero que sus seguidoras las conocían íntimamente. Lynn era un elemento básico de la música country y era muy reconocida en la comunidad.

En junio de 2021, Lynn fue incluida entre los ganadores de los premios de la Academia de Música Country, según Variedad. El reconocimiento es bien merecido; no solo tenía álbumes en abundancia, sino que Lynn también era autora.

Publicó su autobiografía, "Coal Miner’s Daughter", según USA Today, y siguió con "Me and Patsy Kickin’ Up Dust: My Friendship With Patsy Cline". El libro era, como sugiere el título, todo sobre sus años con Cline, quien fue una especie de mentora para Lynn.

