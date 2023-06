Muere Orlando Ruíz, ganador del Festival Mundial de la Canción

El cantante panameño Orlando Ruíz falleció anoche en la ciudad de Colón, luego de atravesar quebrantos de salud que lo mantuvieron recluido por varios días.

Ruíz es el autor del temas “Mi País”, con el cual logró en 1978 ganar el Festival Mundial de la Canción. También se hizo famoso por canciones como “Ya No Tengo Llanto”, “Sublime Amor” entre otros se le podía escuchar en algunos restaurantes de la ciudad de Colón, en donde brindaba a los comensales su arte.

Este colonense ganó este premio a hace 32 años. En ese entonces era un joven colonense de 24 años le cantó al mundo "Mi País" y con ello se convirtió en el primer panameño en ganar el Festival Mundial de la Canción, celebrado en Buenos Aires, Argentina.

Orlando Augusto Ruiz Orechena, de 69 años, en una entrevista hace 13 años para Crítica, recordaba como si fuera ayer, aquel momento de gloria que le marcó su vida el 21 de mayo de 1978.

"Mi País" fue en la década del 70 y parte del 80, lo que es hoy el tema "Patria" de Rubén Blades. En esa composición, Ruiz plasma el sentimiento de querer una "canción que fuera lo mejor de su vida y que le nació del corazón". Tu país, tu país es lindo claro que sí, porque yo pienso igual de mi país!, es el canto de Orlando.

Con una voz llena de emoción, Ruiz narró sus sentimientos al enterarse de que la gran noticia de su éxito había llegado a Panamá y que las emisoras había interrumpido su programación para dar la buena nueva.

"He tenido muchos recuerdos hermosos, pero el que más me ha causado alegría es el momento que llamaron a mi madre para informarle que su hijo había ganado el concurso y ella expresó. ¡qué bello amanecer!", dijo en su momento.

La gloria y fama le llegó a este músico, que ha regalado temas como No tengo llantos", "Sublime Amor", y "Mi Única razón", el tema punta de lanza de su primer LP; que estrenó en una presentación en el que compartió escenario con Camilo Sesto.

La fama y la fortuna le tocaba la puerta

Como ya mencionamos, el 21 de mayo de 1978, Ruiz saltó a la palestra mundial. Entre medio centenar de participantes de toda América, Europa y Africa, el panameño logró conquistar el Festival Mundial de la Canción, celebrado en Buenos Aires, Argentina; como parte de las atracciones conexas al Mundial de Fútbol que se jugó en ese país.

Todas las radioemisoras panameñas interrupieron su programación para dar la buena nueva "por primera vez un panameño gana un certamen internacional de la canción".

La CBS suspendió temporalmente el lanzamiento del disco de Julio Iglesias, para darle prioridad al popular tema "Mi País", que hizo ganar el festival al colonense. La empresa quería aprovechar la aceptación que tuvo Ruiz en toda América.

No faltaron contratos y giras para el cantuator panaemño. Fue entonces cuando comenzó a consumir cocaíca. De esa forma supo controlar la fama repentina.

Problema con las drogas

Aunque todo es felicidad, el cantante también había tenido problemas y tocó fondo a causa de las drogas.

"No fue fácil. He tenido dos recaídas en los últimos 10 años", pero yo soy el culpable porque para salir de eso, tienes que quererlo tu mismo". Esa voluntad necesaria tuvo el rostro de su hija Stefani, quien reside en México y ha seguido los pasos musicales de su padre.

"Ella me tendió una mano y me dijo que yo era quien debía decidir. Fue una decisión que tuve que tomar por mí y por el daño que le estaba haciendo a las personas que me querían"

Rememorando lo que decía, indicaba que Stephani internó a su padre en un centro de rehabilitación de la ciudad de México, donde estuvo por más de siete meses y regresó a Panamá en diciembre pasado.

Entre lo último que se le conoce en materia musical estaba su disco "Lo Nuevo y lo Mejor", un CD en el que se recopila éxitos desde 1971 y también incluye canciones inéditas y de otros artistas".

Entre esas canciones nuevas están "Dime" y la Moneda", del compositor cubano Amaury Alvear.

A pesar de los sinsabores y de las dos caídas que ha tenido, víctima de la marihuana, cocaína y la piedra, su memoria se mantenía intacta al igual que su voz.

