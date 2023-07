Muere Paul Reubens, actor de Pee-wee Herman. Tenía cáncer

Una publicación compartida de Pee-wee Herman (@peeweeherman)

Nacido en Peekskill, Nueva York, Reubens creció en Sarasota, Florida, y desarrolló una afinidad por la comedia desde el principio de su vida que atribuyó en parte a que Sarasota era el hogar de invierno de Ringling Bros. y Barnum Circus.

En sexto grado, mientras asistía a la Escuela Primaria Southside, Reubens se subió a un escenario por primera vez como Nick Burns en “A Thousand Clown”s en The Players Theatre. Mientras estaba en Brookside Junior High, apareció en The Players en "The Riot Act", "Camelot" y "On A Clear Day You Can See Forever".

Fue después de la universidad que Reubens creó el personaje icónico Pee-wee Herman mientras era miembro del famoso grupo de improvisación de Los Ángeles, The Groundlings.

“The Pee-wee Herman Show” se estrenó en The Groundlings Theatre en 1981 antes de mudarse a The Roxy en Sunset Strip, donde se presentó durante cinco meses sin precedentes.

Reubens pasó a crear, coescribir y codirigir la serie "Pee-wee's Playhouse" en CBS, donde la serie ganó 22 premios Emmy durante su ejecución de 1986 a 1991. Reubens fue nominado a 14 premios Emmy durante su carrera. ganando dos veces.

En 2010, produjo, coescribió y protagonizó una reposición actualizada de "The Pee-wee Herman Show" en Los Ángeles. Más tarde, la producción viajó a Broadway y se estrenó con excelentes críticas en el Teatro Stephen Sondheim.

