Muere Sidney Poitier, primer actor negro en ganar un Óscar

Sidney Poitier, el primer actor negro en ganar un premio Óscar como actor protagonista de una película, falleció este viernes a los 94 años en Bahamas, informan fuentes del archipiélago.

Poitier fue el primer estadounidense negro en ganar el premio Oscar a mejor actor, en 1964, por su papel en "Lilies of The Field".

Cinco años antes, en 1959, también se consagró como el primer estadounidense negro en recibir una nominación al Oscar de mejor actor por la película The Defiant Ones.

Poitier superó un entorno empobrecido en las Bahamas y un marcado acento isleño para ascender a la cima de su profesión, en una época en que los papeles prominentes para los actores negros eran inusuales.

Muchas de sus películas más conocidas exploraron las tensiones raciales, mientras los estadounidenses se enfrentaban a los cambios sociales provocados por el movimiento por los derechos civiles. Solo en 1967, apareció como un detective de Filadelfia luchando contra el fanatismo en la pequeña ciudad de Mississippi en In the Heat of the Night y también como un médico que se gana a los escépticos padres de su prometida blanca en Guess Who's Coming to Dinner.

Las películas de Poitier tuvieron dificultades para distribuirse en el sur, y su elección de papeles se limitó a lo que producirían los estudios dirigidos por blancos. Los tabúes raciales, por ejemplo, lo excluían de la mayoría de las partes románticas. Pero sus papeles dignos ayudaron a las audiencias de las décadas de 1950 y 1960 a visualizar a los negros no solo como sirvientes, sino también como médicos, maestros y detectives.

Al mismo tiempo, como el único protagonista negro en el Hollywood de la década de 1960, fue objeto de un tremendo escrutinio. Con demasiada frecuencia fue aclamado como un símbolo noble de su raza y soportó las críticas de algunos negros que decían que los había traicionado al complacer a los blancos.

"Ha sido una responsabilidad enorme", le dijo Poitier a Oprah Winfrey en 2000. "Y lo acepté, y viví de una manera que mostraba cómo respetaba esa responsabilidad. Tenía que hacerlo. Para que otros vinieran detrás de mí, había ciertas cosas que tenía que hacer".

En 2001, ganó el premio Grammy al mejor álbum hablado por "The Measure Of A Man". Y un año después se llevó un premio de la Academia honorario "en reconocimiento a sus notable logros como artista y como ser humano".

Luego, en 2009, el entonces presidente Barack Obama le concede la Medalla Presidencial de Libertad.