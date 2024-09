Música de Ednita Nazario la hizo conectarse y encontrar su propósito

Elizabeth Grimaldo agradeció a la reconocida artista Ednita Nazario, quien es su artista favorita, porque su música fue una guía para su crecimiento musical desde que la conoció.

Con un “story time”, Grimaldo, quien hace poco se mudó para Puerto Rico, narró cómo sin conocer quién era Ednita, asistió a uno de sus conciertos en Panamá siendo una niña, 12 años, quedó flechada con su potente talento, y fue allí donde conectó y le encontró propósito a su música.

“Cuando tenía 12 años, mi mamá me llevó a ver a Ednita Nazario en concierto en Panamá, yo aún no sabía quién era ella, y cuando yo veo a esta mujer comerse ese escenario, como ya sabemos que ella lo hace, yo me quedé en ‘shock’, y yo dije: ‘cuando yo sea grande yo voy a ser como ella’”, destacó Grimaldo.

Afirmó que no solo le impactó su música, sino que le llegó al corazón y la hizo conectar con la música, sin tener la edad para identificarse con sus letras.

Ednita Nazario volvió a pisar suelo canalero, Liz se propuso conocer en persona a la artista, y tuvo la oportunidad de decirle: “cuando sea grande quiero ser como tú”.

Doce años después de ese encuentro, Elizabeth fue la artista invitada para abrir el concierto de Nazario, justo cuando pasaba por un momento de confusión en su vida.

Este concierto fue en una etapa de mi vida en la que me sentía confundida, perdida... aunque me sentía emocionada, me sentía asustada, hasta que terminé de cantar esa primera canción y escuché los aplausos... una vez más entendí todo... mi niña interior estaba agradecida, feliz”, relató la creadora de Mirna.

Ese día Ednita le dejó unas palabras que hoy día le retumban, porque marcó su vida profesional y personal, entendiendo que Dios le dio el talento con un propósito.

“Yo creo que ella no tiene idea de lo que su música hizo en mi vida, por eso siempre he dicho que la música es lo más cercano a Dios”, expresó Elizabeth Grimaldo, asegurando que ahora que se mudó a Puerto Rico para perseguir su sueño, está más consciente de que los sueños se cumplen, teniendo perseverancia, disciplina y mucha fe en Dios.

