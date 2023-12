¿Nació London? o fue Inocente Mariposa

Ayer se conmemoraba el Día de los Santos Inocentes, y algunos famosos no dudaron en soltar en redes su mentirita piadosa, para no perder la tradición, por lo que los cibernautas estaban arisco para no caer en sus historias.

Por ser el día de lo inocentes, circuló en redes que Jacky Guzmán había dado a luz a London y que el productor musical Dímelo Flow estuvo presente en el nacimiento del bebé, pero muchos no creyeron que fuese real y expresaban que todo era parte de las bromas del día.

Publicidad

Pero quien sí se atrevió a confirmar que la empresaria había dado a luz a muy tempranas horas del día fue el reportero de Jelou!, José Manuel Arispe, conocido como Chollykid.

La última publicación de Instagram de Jacky fue el miércoles, y sus seguidores se fueron a esa publicación a felicitarla por el nacimiento de su bebé.

Contenido Premium: 0