Nadie cambiará su forma de ser

Sandra Sandoval mostró el exquisito menú que tenían sus amistades para disfrutar del encuentro futbolístico entre Panamá y Guatemala, el cual incluía un arroz negro, lo que la hizo preguntar cómo fue preparado, pues jamás había el arroz de este color.

"Nunca había comido un arroz sucio y negro, pero me explicaron que era con una tinta... sino me lo explican NO me lo como, y ¡me gustó mirá!", afirmó Sandra

Ante su jocosidad y desconocimiento, se activaron algunos “haters”, uno de ellos le dijo que siempre sale con sus cosas, para que sus hijos pasen pena. "Ay, por favor, siempre sale con sus cosas... los hijos pasen pena, peores cosas se ha comido", fue el comentario.

La “Gallina fina” ni corta ni perezosa le informó al cibernauta que es primera vez que come arroz negro, y pues sus hijos se morirán de pena, pero ella es así, y nadie la cambiará.

