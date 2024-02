Ñero: 'Abran su mente, jueguen vivo a quién le dan su voto'

Empezó la contienda electoral, y el presentador de Hecho en Panamá aconsejó a sus seguidores "jugar vivo a quién le dan su voto", porque están las promesas como noviazgo nuevo, y no solo hay que enfocarse en la figura del candidato a presidente, sino también el representante y diputado.

"Pasa algo, nos estamos enfocando solo en la figura del presidente...el representante es el primero que debes elegir, luego vienes el diputado... abra su mente, vea bien, recuerde que el diputado no está para patrocinarte la liga del barrio, el diputado no está para llevarte comida, par llevarte una bolsa con un suéter, no, no, no, no, el diputado está para hacer leyes para que ayude a todo el país, no solo a tu circuito... ahí o nos ayudan o nos joden... así que juega vivo panameña, panameño mira bien a quién le vas a dar tu voto", expresó Ñero, como también es conocido el presentador.

Afirmó que le da risa las promesas que están haciendo los candidatos, por lo que le pidió a aquellos que tengan la oportunidad de hablar cara a cara con algún candidato, preguntarle cómo y con qué dinero van a cumplir sus propuestas de campaña.

