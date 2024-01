Ñero solicita ayuda para tres niños en el Pijibasal del Darién

El presentador de Hecho en Panamá, Israel Berastegui, mejor conocido como Ñero, hace unos días volvió a visitar la comunidad de Pijibisal en El Real del Darién para llevarle alegría a los más pequeño, pero en esta visita se encontró a una familia que tiene tres niños que necesitan ayuda.

Según detalló Ñero, en esta familia hay tres niños con discapacidad, están encamados, dos pueden estar en sillas de rueda, tema que ya está solucionando el presentador, pero destacó que los infantes están necesitando con urgencia pañales desechables y leches en polvo, pero hay uno de ellos que solo tolera una leche especial.

"Qué necesito de ustedes, a ver si me pueden colaborar con pañales desechables, latas de leche, o si usted no puede ir a comprarla, con mucho gusto se comunica conmigo y yo le digo dónde puede depositar para ir a comparla... mi intención es enviar este viernes el primer carrito de ayuda con lo que estoy consiguiendo yo por acá por mi parte, he sacado un porcentaje de los eventos que me han contratado para tener para comprar, creo que también voy hacer una breve venta de clóset, ropa que está muy nueva, que se usó una, dos veces máximo, la voy a vender para ayudar a estos niños, recuerden que son tres niños, uno tiene 10 años y los otros tienen entre 4 y 6 años", manifestó Berastegui al pedir ayuda para estos pequeños.

Afirmó que tiene el permiso de los padres de los infantes para mostrar sus fotografías, pero prefiere reservarlos y no mostrarlo, está seguro que sus seguidores confían en su palabra y le darán esa ayudita para estos pequeños. Quienes desean aportar su granito de arena, pueden contactarlo por mensaje directo en su cuenta de Instagram.

