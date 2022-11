Nicky Jam se bajará del bus y ayudará a Japanese con lo que necesite

El cantante Nicky Jam ha decidido apoyar a su amigo Japanese tras conocer que el panameño tuvo un derrame cerebral y ha quedado muy mal parado económicamente.

LEE TAMBIÉN: Camilo, John Legend y Christina Aguilera, en los Latin Grammy

Publicidad

Fue Japa el que publicóun video en su cuenta de Instagram con el siguiente texto: "Gracias amigo por la llamada y el mensaje respect tamos activo @nickyjam".

En el video, se observan los audios que le envió Nicky a su Instagram.

"Yo no sé por qué no me había fijado que tuviste algo...dime qué fue lo que pasó hermano, cómo estás...tranquilo que yo te voy a ayudar, cuenta con mi ayuda mi corazón, que yo te ayudo papi...estoy ahorita mismo en una reunión, pero cuando salga te llamo...si no fuera a ayudarte no te decía nada", dijo Nicky Jam.

Como ya es conocido Japanese decidió pedir dinero por distintos medios, incluso contactó al actual Gobierno para que le dieran la mano en este momento complicado.