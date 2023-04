“Nikki Bella Dice Acepto”. De los golpes en la WWE a ser una madre

Llega nuevo reality show “Nikki Bella Dice Acepto”, una aventura en la vida de la famosa atleta profesional de lucha libre (considerada una leyenda y una de las luchadoras más importantes en toda la historia de la WWE) Nikki García.

Nikki Bella Dice Acepto, considerada una leyenda y una de las luchadoras más importantes en toda la historia de la WWE) Nikki García, quien junto a su pareja - el campeón de Dancing With the Stars, Artem Chigvintsey - compartirán con la audiencia sin censura todo sobre su emocionante y desafiante camino hacia el altar.

Ella ha demostrado que no solo es la mejor en el cuadrilátero, también sabe cómo ser una excelente madre. Hoy en día, decidió cambiar el cuadrilátero para encarar esta nueva etapa en su vida y está lista para compartir con las mujeres de América Latina todo sobre sus desafíos y aprendizajes.

Q: ¿Qué puede esperar la audiencia de este nuevo reality show ¨Nikki Bella Dice Acepto¨?

¡Mucho amor, eso es seguro! Definitivamente una montaña rusa de emociones y todo lo que implica la planificación de una boda. Sé que no es ideal planear una boda en cuatro semanas; lo hicimos, hicimos que sucediera la magia, pero por supuesto fue un camino lleno de baches hasta el altar. Siento que contiene mucha honestidad y verdades sin censura que surgen en las relaciones. Es un reality show que no solo les encantará a las mujeres, sino también a los hombres. Ya sea que estén en pareja o no, anhelando el amor o enamorados, definitivamente todos podemos aprender algo de está nueva producción.

Q: ¿Qué se siente saber que podrás compartir este momento tan especial y nueva etapa de tu vida con la audiencia de Latinoamérica?

¡Me da escalofríos de la emoción! Es increíble porque he tenido la suerte de practicar lucha libre en todo el mundo y tengo una base de fans gigantesca e increíble y lo único que he querido darles es más de mí, no solo en los EE. UU. sino en todo el mundo y ahora también en Latinoamérica con este gran estreno. Estaba saltando de la emoción en el momento en que descubrí que todos pueden disfrutar esta gran nueva etapa de mi vida junto a mí. Solo estoy donde estoy hoy gracias al apoyo del público y fans. Poder compartir esta hermosa parte de mi vida con la audiencia de Latinoamérica realmente significa muchísimo para mí.



Q: ¿Hay algo que harías diferente si pudieras planear la boda de nuevo?

Definitivamente planificar con más tiempo, ¡eso es seguro! Lo único que me encanta de que sea breve es que no tienes tiempo para convertirte en una bridezilla o un groomzilla - nombre compuesto por bride (novia) y Godzilla (el monstruo de la película con el mismo nombre) este neologismo describe a las futuras novias dulces y amables que se transforman en temibles demonios tiranos en cuanto les piden matrimonio-, realmente vives el momento y simplemente aprecias todo lo que funciona. Pero, si pudiera hacerlo todo de nuevo, definitivamente me daría más tiempo porque hubo pequeños detalles que no hice porque todo estaba sucediendo muy rápido. Solo pequeños toques que tienes como parte de una boda o tu suite nupcial o esos momentos mágicos intermedios. ¡Así que esa sería mi única cosa, tal vez darme otros meses, tal vez medio año, o incluso mejor un año!

Q: ¿Qué es lo que más te gusta de Artem? ¿Tiene algún hábito molesto?

Amo tantas cosas de Artem, literalmente es la persona más sexy que he conocido. Lo que más me gusta de él es que es el hombre más dulce que he conocido. Su aura, su personalidad y cualquiera que lo conozca, todos lo dicen, “su presencia es tan relajante y tan amable y dulce”. Esa fue una de las cosas que realmente me hizo enamorarme de él. Siento que a veces puede ser realmente difícil encontrar a alguien que pueda ser este hombre súper sexy, pero, sin embargo, el hombre más dulce del mundo. Sin duda, obtuve lo mejor de ambos mundos.

En cuanto a lo que me molesta de él… seria cuando Artem lava los platos y no los guarda. Ese es probablemente el desacuerdo número uno en nuestro matrimonio, él dice "al menos los limpio", ¡pero los cajones para guardarlos están ahí! Siempre son desacuerdos relacionados con la cocina... ¡A mi me encanta que todo esté muy limpio y ordenado!

Q: ¿Qué te hizo elegir París como destino de tu boda?

París es nuestro lugar especial como pareja. Tuvimos nuestras primeras vacaciones juntos ahí, y era como si no quisiéramos que nadie lo supiera, así que fueron una especie de misteriosas vacaciones secretas las que hicimos. Fue tan mágico. Recuerdo haber tenido todos estos sueños ahí. Luego Artem y yo fuimos varias veces después de que fuimos por primera vez y me propuso matrimonio justo en las afueras de París y fue la primera vez que conocí a sus padres. Así que París siempre ha tenido un lugar especial en nuestros corazones; tenemos muchas cosas parisinas en nuestra casa e hicimos nuestra casa muy francesa. Cuando supimos que nos íbamos a casar y que Napa Valley no iba a funcionar, pensamos que tenía que ser París, se sentía bien. Especialmente al casarnos tan rápido, pensamos: "¡podríamos hacer esto en las calles, no importa, siempre y cuando sea en París!".



