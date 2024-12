No es culpable, pero ayudará a chica baleada en lo que esté a su alcance

Rosalio Arrocha Mina, mejor conocido como Chamaco, dio la cara a sus seguidores después de estar involucrado en un confuso incidente en el que resultó herida una chica.

El artista urbano, mediante un live con la abogada Wyznick Ortega, expresó que no es el responsable ni tampoco el hecho guarda relación con su arma, destacando que todo se trató de un accidente, se someterá al informe de balística que se realizará sin problema.

Chamaco le dejó saber a la joven, que terminó con una herida de bala en el tobillo, que no es culpable, pero ella puede contar con su apoyo en lo que necesite.

“Igual de mi parte, si hay algo que ella necesite y esté a mi alcance, ella puede contar conmigo, a pesar de que yo no soy el culpable de su accidente, tú puedes contar conmigo reina en lo que necesites, porque inclusive a ella se le brindó apoyo afuera en la sala, por parte de mi familia, para unos medicamentos, comida... eso lo hago de corazón, no porque me sienta culpable”, expresó el intérprete de “La firma no da contra”.

Por su parte, Wyznick manifestó que todo se trató de un accidente y Chamaco colaborará con las investigaciones, aunque la chica dejó saber que no acusará a nadie, sin embargo, Chamaco se hará responsable, porque no es su estilo evadir responsabilidades.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio