No es su responsabilidad criar hijos ajenos

Mónica Nieto le dejó un mensaje claro a una persona que le escribió en la red social Tik Tok, para decirle que no le parecía que ella fuese el mejor ejemplo para las niñas.

Según Mónica, estos comentarios siempre vienen de gente “Boomer”, (personas nacidas entre 1946 y 1964), a los que no odia, porque su mamá es boomer, pero no la pueden responsabilizar por la educación de los hijos ajenos.

Vamos a comenzar diciendo lo obvios, yo no tengo hijas o hijos a los cuales tenga que dar un ejemplo o criar, así que por qué tú vas a esperar que yo, una total extraña que sube videos a internet tengo la responsabilidad de criar hijos ajenos. En qué cabeza cabe, ¡Dios mío! Es que no entiendo por qué la gente espera que un extraño sirva de ejemplo para tus hijos o para tus nietas cuando la responsabilidad recae en sus padres”, expresó la exparticipante de Canta Conmigo.

Afirmó que a quien debe reclamarle por la educación o crianza de un niño o niña son a los padres, porque no es responsabilidad de ella que un niño o niña esté navegando en Tik Tok, una plataforma para adolescentes y adultos.

“Tik Tok es una plataforma para adolescentes y gente adulta, así que no sé por qué un niño estaría navegando o tendría acceso a esta aplicación, en todo caso sería culpa de sus papás... No es mi responsabilidad, jamás ha sido mi responsabilidad y jamás será mi responsabilidad, y no solamente de mí sino de todas las personas que se dedican a este medio”, destacó Nieto.

