No está de acuerdo con el maquillaje en las niñas

La actriz panameña Patricia De León se refirió al polémico tema de las niñas obsesionadas con el maquillaje y las rutinas de skincare.

Mediante su cuenta de Instagram, la empresaria, quien cuenta con su propia línea de cosméticos, compartió un video, donde dijo que no está de acuerdo con que las niñas estén usando productos que no son para su edad.

"Muchos me han preguntado de esta situación de los niños haciendo tutoriales o comprando maquillaje o rutinas de belleza, la verdad que a mis 10 a 12 años yo jugaba con muñeca o estaba en la finca con mi papá o jugando con animales, no estoy de acuerdo, creo que tenemos mucha responsabilidad, los que hacemos maquillaje, los padres de familia, las tiendas", señaló De León.

En tanto, reiteró que las tiendas tienen mucha responsabilidad, así como las empresas de cosméticos.

"Por querer hacer un par de dólares más, estás literalmente empujándole maquillaje a niñas de 10 y 12 años, rutinas de belleza... Muchos padres no saben de dónde viene el producto, no saben de qué están hechas. Yo puedo entender protección solar, a lo mejor un gloss, pero tanto para hacer un tutorial de belleza, yo la verdad es que no estoy de acuerdo, es por eso que es muy importante el marketing que hacen las compañías".

Destacó que, en su negocio, lo más importante fue la fórmula de sus productos, hechos para mujeres como ella, “pero no para niñas de 10 años”.