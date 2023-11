¡No podía ni hablar! Bosé revela que perdió la voz y fue muy grave

El cantante español Miguel Bosé reveló los problemas vocales que afectan su vida desde el 2019, algo que inicialmente creyó que se trataba de una afonía temporal, sin embargo, en 2021, cuando regresó a España, la situación se volvió más grave.

En ese entonces, el cantante se vio forzado a cancelar todos sus conciertos programados en el país debido a la incapacidad de recuperar su voz, llevándolo a un estado de desesperación en el que se vio incluso obligado a comunicarse mediante notas escritas, ya que no podía emitir una sola palabra.

Esa pérdida gradual de su voz fue desde inicialmente volverse ronco hasta llegar al punto de perder completamente la capacidad de hablar. A pesar de estar enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida, Miguel Bosé eligió no comunicar a sus familiares y amigos lo que estaba pasando, ya que generalmente no habla de sí mismo ni de su vida privada

Bosé desconocía las causas exactas de su pérdida de voz y consideró diversas posibilidades. Incluso había explorado diversas posibilidades, como causas emocionales, problemas pulmonares y reflujo ácido, y que había intentado todos los tratamientos disponibles en un esfuerzo por superar su afonía.

Actualmente, Miguel Bosé está sometiéndose a un riguroso entrenamiento diario para fortalecer su espalda. Posteriormente, recibirá sesiones con un foniatra, un profesional especializado en el diagnóstico y tratamiento de trastornos vocales.

“Por fin vuelve la actividad. Tengo la intención de volver a grabar y a cantar. La foniatra me dice que estos años me he ‘tragado’ la voz y que tengo que ponerla en mi sitio para volver a mis plenas facultades”. Además, estableció un plazo de aproximadamente un año para alcanzar una completa recuperación.

