No se cansará de luchar por sus sueños

Tras los comentarios y elogios recibidos luego de que el coreógrafo uruguayo Emir Abdul Gani compartiera su video bailando al ritmo de "Pa' la cama voy' de la Ivy Queen, la cantante y bailarina Brithany Ryce está muy feliz y agradecida, reiteró que seguirá persiguiendo su sueño de verse en grandes escenarios.

"Les presento a Brithany. Ella ama bailar y lo dio todo ¿qué les parece?", dijo el popular coreógrafo junto al video de Ryce, a lo que ella le contestó muy emocionada: "Yo no puedo creer esto, AY, TE AMO. Ustedes no saben lo nerviosa que yo estaba en este punto, pero Emir no solo hace increíbles coreografías, transmite y eso es tan importante para todos los que aprendemos de él, eres un duro".

Ryce lo dio todo y cumplió el reto por parte de Emir, ella se robó el “show” con su actitud, aunque para algunos sus muecas no iban, por lo que el mismo uruguayo fijó un comentario, donde se señala que la panameña estaba viviendo al máximo su baile y por eso las muecas.

Posteriormente, la cantante comentó en sus historias lo mucho que significaba que Emir compartiera su baile.

"Tengo tantos sentimientos encontrados y no sé si llamarle suerte o la vida se encarga de darte lo que das, y no me cansaré de luchar por mis metas, por mis sueños de verme en grandes escenarios, de hacer brillar a los míos, de trabajar duro, de inspirar a las personas que me vean y de agradecerles, las energías nunca mienten", manifestó.

