No se pasa echada en la cama con el celular ni rascándose

Elvia Muñoz, mejor conocida como La Chichi de papá, le detalló a sus seguidores cómo es su día en casa, para aquellos que creen que se la pasa echada en la cama con el celular o rascándose.

Según comentó la presentadora de Hecho en Panamá, cuando su hijo se duerme, ella aprovecha para arreglar todo: los cuartos, la sala, cocina, fregar platos, las mamaderas de su hijo, preparar almuerzo y hasta limpiar el área de sus mascotas.

“¿Por qué subo esto?, porque hay quienes piensan que estoy, como quien dice, echada en la cama todo el día o pegada al celular. No señores, donde esté, ya sea en esta, que es la casa de mi mamá, o la mía, siempre hay algo que hacer... esto es solo una cuarta de todo lo demás, así que, sí señores, no me la estoy rascando (disculpen si suena vulgar) pero es la verdad”, afirmó Elvia.

Expresó que admira cada día más a las mujeres, y no en plan feminista, pero es mucho lo que deben hacer y aún así mostrar su mejor sonrisa.

“Y no, no me pasa ni me pasó nada, solo estoy haciendo catarsis analizativo por acá de mis procesos. Y sé que habrán muchas identificadas. Solo que nos quedamos calladas por el miedo al qué dirán... pero la verdad es que eso no nos debe importar, nostras somos tan capaces... Las admiro mujeres, son increíbles”, manifestó Muñoz.

