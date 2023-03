No se quedará de brazos cruzados ante alza de interés

Doralis Mela no pretender estar con la soga al cuello, y buscará la manera de arreglar, por las buenas, con la entidad bancaria con que financió su apartamento.

La presentadora expresó que recibió un correo notificándole que le subió la taza de interés de la casa, información que le bajó todos los ánimos, porque el apartamento donde vive es chico y ni piscina tiene porque ella prefiere bañarse en el río y arroparse hasta donde la manta da.

Ante la situación, Mela se dirigió al banco y le dijeron que su caso entrará en una evaluación para tratar de solucionar, pero en lo que sí está segura es que sino le dan una solución se moverá y buscará otras opciones, porque no puede ser siempre lo ancho para el banco y lo angosto para el pueblo.

“Sino llegamos a un acuerdo, me voy a mover, porque no es que ellos tienen que beneficiarse y uno tiene que estar ahorcado... yo sé lo que yo firmé, estoy clara, pero tampoco es que me van a tener aquí (al cuello)... voy a buscar otro camino, que sea conveniente para mi, hay que buscar lo que sea conveniente para uno”, explicó Doralis tras exponer su caso.

Sus seguidores le hicieron saber que no solo es con el banco de los buenos vecinos, los otros bancos también están haciendo lo mismo, según expresaron Víctor Ballerstero y Rogel Stair, mejor conocido como La Rata.

