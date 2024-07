No vino a este mundo para ser cola sino cabeza

Kevin Carrillo, nombre de pila del artista urbano Robinho, empezó una nueva etapa en su vida, diputado suplente de la nación, y se tomó su tiempo para dejar un escrito en sus redes sociales agradeciéndole a sus padres por las enseñanzas, a los panameños por sus luchas en las calles y para él mismo, para recordarse que vino a este mundo a ser cabeza, no cola.

En la primera foto de su carrete, Robinho posteó la foto con su madre, su motor, quien hace 4 años le hizo conocer el dolor tras sufrir un derrame cerebral y demostrándole que, aún estando en esa situación, pudo volver a levantarse.

La foto que dedicó a su padre, recordó que fue él quien le enseñó cosas de niño que lo forjaron como el hombre que es hoy día, recordando una anécdota que lo hizo entender que la patria se respeta.

“Esta me la dedico a mí mismo. ¡Te amo, Robishow! Eres un duro, no le bajes. Sé que es duro a veces, pero no viniste a este mundo para ser cola sino cabeza. ¡TQM KEVIN!”, fueron las palabras que se dedicó a sí mismo el intérprete de “Cuéntale”.

En su última foto portó una máscara antigas, para agradecerle a hombres y mujeres que se unieron a la lucha en las calles. “Esta foto es un símbolo de que sigo siendo parte de ustedes. Solo que antes estaba en las calles con ustedes y ahora me les metí en su sistema y ellos ni se dieron cuenta. Sigan firmes y fiscalizadores desde allá afuera que yo estoy acá dentro haciendo el cambio”, puntualizó el artista.

