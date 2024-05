Nodal se sacó sus dientes y se puso diamantes. Se arrepiente de eso

El cantante mexicano Cristian Nodal, conocido por su pasión por la moda, las joyas y sus numerosos tatuajes en la cara, ha sorprendido a sus seguidores al confesar que se quitó todos los dientes para ponerse diamantes.

En una reciente entrevista para un medio mexicano, el intérprete de “Adiós amor” y “Botella tras botella” reveló una decisión que ahora considera un gran error.

El famoso admitió que en un momento de su vida se sometió a un procedimiento para reemplazar sus dientes reales por diamantes, una decisión que califica como “lo más estúpido e imbécil” que ha hecho. “Me quité mis dientes reales para ponerme diamantes como si fueran dientes. No tengo dientes (los diamantes) están ahí”, comentó el cantante.

La periodista no dudó en preguntarle sobre la lógica detrás de esta decisión, especialmente considerando que los diamantes no son visibles a menos que él lo muestre intencionalmente. Nodal respondió: “Ese es el ego malo que no hay que hacerle caso”.

Nodal explicó que en su momento quería que su voz y su sonrisa, como sus principales herramientas de trabajo, reflejaran algo “cool” para sus fans. Para ello, recurrió a Isaac de Angel City Jewelry, quien le hizo el trabajo dental y un tatuaje asociado. Esta decisión extravagante le costó más de $800 mil dólares, una suma que ahora lamenta profundamente.

“Reitero que me arrepiento muchísimo porque fue una estupidez gastar tanto dinero cuando era más joven e inmaduro”, confesó Nodal. A sus 25 años, el cantante reconoce que ha madurado y ahora tiene una mejor comprensión de la importancia de ser responsable con su dinero, especialmente después de las dificultades económicas que enfrentó durante la pandemia, cuando tuvo que cancelar varios conciertos.

“Ahí entendí y dije ‘Tengo que cuidar mi dinero y ser más inteligente’”, señaló. Esta reflexión lo ha llevado a planear su retiro de la música en algún momento futuro y a diversificar sus inversiones.

Christian Nodal compartió su dolorosa experiencia con la eliminación de tatuajes. “Sí, duele mucho. Yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas, tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos a tres meses. Yo ya tengo tres sesiones”, explicó. Las sesiones de eliminación de tatuajes le han causado llagas y ampollas dolorosas, un proceso que describe como similar a quemarse.

El cantante admite que a menudo olvida aplicar las cremas recomendadas para una mejor cicatrización, lo que complica aún más el proceso de sanación. “Yo uso sombreros y el sudor, las luces del escenario… no tengo tiempo para la sanación, me entiendes. Ahí con el tiempo se me han ido borrando un poquito más”, agregó.

