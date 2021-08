Nominado como mejor actor de reparto en Premios Imagen

¡Enhorabuena! El cantautor y actor panameño Rubén Blades está nominado como Mejor Actor de Reparto- - Televisión (Drama) de los Premios Imagen 2021.

Ayer, los organizadores del certamen revelaron las nominaciones para su 36ª edición, en honor al talento y las contribuciones latinas durante el año en televisión, cine y transmisión, entre los que se encuentra el panameño por su actuación como Daniel Salazar en “Fear the Walking Dead”.

Gabriel Chavarría (La Serie de Selen), Colman Domingo (Euphoria Special), Raúl Esparza (Ley y orden), Edward James Olmos (Mayans MC), y Kevin Valdez, Ginés García y Eugenio Siller (¿Quién Mató a Sara?) son los que están nominados junto al cantautor.

Los ganadores de las diferentes categorías se darán a conocer el próximo 10 de octubre en una ceremonia en PBSSoCal.org y KCET.org.

“Rubén Blades ha sido nominado como mejor actor de reparto en el 2021 en la categoría de Drama, por su personaje de DANIEL SALAZAR, en FEAR THE WALKING DEAD. Los PREMIOS IMAGEN representan el galardón más importante honrando al talento latino en el cine y la televisión de los Estados Unidos”, señaló el artista en su cuenta de Instagram, donde dio a conocer esta distinción.

Por otro lado, el istmeño recordó que fue premiado por esta misma fundación en el 2004 como Mejor Actor, por su rol en la película Once Upon a Time in México.

“Gracias a los que hicieron posible esta nominación, que comparto con todos mis compañeros y compañeras de elenco en la serie @feartwd”, sentenció el también abogado y político.