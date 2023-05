Nuevamente con problemas de salud... Asegura que le dió un ataque

Japanese le hizo saber a sus seguidores que presenta problemas de salud, revelando que la tarde del lunes le dió un ataque, tiene la presión baja y se cayó en el baño.

Leavitt Zambrano, nombre de pila del artista, salió al paso de las críticas que recibió, por supuestamente burlarse, tras la caída de la avioneta, accidente en el que gracias a Dios no hubo fallecidos, por lo que expresó que quien subió el video fue su productor y que la canción que utilizó este para subir el material audiovisual, es vieja.

Detalló que no tenía su celular por su condición de salud, ya que además del ataque que le dió, tiene la presión baja y un virus de vomitos y diarrea.

"Señores, que están hablando, yo me siento mal, no tengo tiempo para eso, tengo que ir para el hospital, estoy grave, me caí en el baño, el ojo está hinchado, la bemba está hinchada, yo no puedo estar en eso, el pie está hinchado...", manifestó el reguesero.

