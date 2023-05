¡Oficialmente, piloto Dementiev!

Carolina Dementiev sigue disfrutando y viviendo al máximo cada etapa de su vida, después de algunas horas de frustración, ayer se graduó oficialmente como piloto comercial de helicóptero.

La expresentadora compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos y videos del momento de su bautizo como piloto, le vaciaron un tanque de agua encima.

“Hoy, humildemente acepto un nuevo reto en mi vida, lleno de inspiración y con mucha inspiración, oficialmente me gradué de Piloto Comercial, agradezco a todos los que me acompañaron, me ayudaron, pero sobre todo me guiaron a crecer y mejorar, tuve horas muy frustrantes, pero aquí estoy agradecida con todos ustedes que saben quienes son...”, afirmó Dementiev, quien prometió ser fiel y no dejar de aprender en esa profesión, que está llena de retos, pero también de momentos felices.

