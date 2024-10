Oli Meza volvió a nacer tras caer 20 metros mientras hacía senderismo

Oliver Meza volvió a nacer, así lo reveló desde una cama de hospital, al detallar que tuvo un accidente mientras realizaba senderismo en Boquete, quedando con algunos huesos rotos, la clavícula y tuvieron que operarlo.

Según Oli, cayó a 20 metros de altura, 15 rodando y 5 en caída libre, quedó atrapado en medio de la nada, tuvo que ser rescatado por bomberos, personal de Sinaproc y Policía Nacional.

Afirmó que para llegar al lugar, el personal de rescate tardó dos horas, las que pasó tirado sin poder moverse, para luego aguantar 3 horas más en la camilla de rescate mientras lo sacaban del lugar y ser trasladado a un centro médico.

"Han sido dos días medios complicado, me han tenido que operar, pero bueno nada, estoy perfecto, tengo la clavícula, me tuvieron que rehacer el brazo, un par de huesos rotos por todos lados... estoy bien, aparentemente la masa muscular que tengo, los huesos duros así como Wolverine, los entrenamientos y mi caída ninya, pues me hizo sobrevivir", detalló Meza.

Para el campeón de artes marciales mixtas, lo positivo es que tiene movilidad en sus piernas, tendrá que pasar unos días más en observación y espera recuperarse totalmente en su casa.

Aunque está internado en el hospital, Oli Meza ya piensa en trabajar, quiere meterse al estudio para hacer su podcast, así tenga que llegar, en dos o tres días, en silla de rueda.

