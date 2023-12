¡Opa! Demphra probó los huevos de toro, pero no le gustaron mucho

La cantante Demphra activó a muchos hombres en las redes sociales, todo en lo que fue la preparación de unos huevos de toro.

"Voy a preparar una huevitos de toro, que son muy ricos. Me dijeron que son un plato exquisito en El Salvador. También sirven para subir el libido sexual", dijo.

Ella cortó, cocinó y se puso manos a la obra para quedar salsa, aunque al final como que no le gustó mucho.

Alguien le dijo que estaban ricos los huevos, pero ella contestó lo siguiente: "A mí no me gustaron".

"Le confieso que en el proceso de cocinado hice unas cuantas probadita que me causaron y no pude terminar de grabar. parece que lo huevo de toro no es lo mío , pero si se quien se lo comerá!!! @djfamapty quedaron rico. Quien mas se apunta para llevarle", recalcó.