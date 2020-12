Organización y paciencia, la clave de Julia Honings para ser mamá de tres

Con 29 años, preparada profesionalmente como piloto de aviación, casada con el productor musical BK, Julia Honings celebra hoy el Día de la Madre agradecida con Dios por darle la dicha de ser madre de tres hijos (dos niños y una niña).

Ahora que su familia tiene un nuevo integrante, Jimena, Julia mantiene la organización y se arma de mucha paciencia para mantener la paz y tranquilidad en su hogar.

Según revela, sus tres embarazos han sido diferentes, los tres han presentado complicaciones, pero con el que sintió mayor temor fue con el primero. “Sentí miedo fue con mi primer hijo porque era el primer embarazo y una cesárea de urgencia sin saber lo que estaba pasando (porque estaba en ‘shock’, asombrada) fue algo difícil de asimilar”, detalló Julia, agregando que agradece a Dios que le ha enviado a tres hijos superfuertes que salen adelante y logran desarrollarse sanamente a pesar de los problemas que presentan antes de nacer.

Para Julia, ser madre de tres, no la ha llevado al caos, porque se organiza al máximo y tiene la gran ventaja de que Juan David, su segundo hijo, está muy apegado a su esposo, Johny López, mejor conocido como BK, ventaja que aprovecha para pasar más tiempo con su bebita recién nacida y, aunque cada experiencia ha sido maravillosa, especial y ha aprendido algo diferente, para ella tener una niña es “otra cosa” y los tiene enamorados a todos en su casa.

Su experiencia con Jimena

La exguerrera compartió en redes que con Jimena, entre la semanas 29 y 30 le empezaron las contracciones y la tuvieron que medicar, pero a la semana 34 ya los medicamentos no le hacían efecto, por lo que al llegar al hospital le tuvieron que programar la cesárea de urgencia. “Con todos mis hijos he tenido un problema respiratorio, no sé por qué, y la tuvieron que llevar a intensivos, ahí se quedó tres días. El problema respiratorio lo he tenido con los tres, no sé si es algo genético mío, si tengo un problema, mis hijos no pasan de las 35 semanas”, destacó Julia.

Jimena pasó seis días en el hospital, se recuperó más rápido que Juan David, su segundo hijo, y afirma que la diferencia entre tener niños a una niña es grandísima, hasta para tomar pecho, porque son más delicadas.