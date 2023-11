Orgullosos de ser panameños

Lágrimas de felicidad rodaron por las mejillas de cientos de panameños que, por 38 días, estuvieron en las calles pidiendo la inconstitucionalidad del contrato ley minero 406.

Los famosos del patio, que no dieron su brazo a torcer ni se dejaron amedrentar, también mostraron su emoción al conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos Doralis Mela, quien afirmó que ahora sí puede dormir tranquila y no se arrepiente de nada, con todo y que recibió amenazas, intimidaciones, comentarios negativos y hasta la llamaron taquillera.

Robinho también mostró su alegría en las redes, y aprovechó para felicitar a los jóvenes, hombres y mujeres que desde el día uno estuvieron en las primeras líneas de fuego dando la cara y el pecho ante las bombas lacrimógenas de los antimotines que no lograron doblegarlos.

También hizo un llamado al pueblo a no olvidarnos de los docentes que murieron luchando por el país, de no olvidarnos de los gobernantes que nos traicionaron, ni muchos menos los auxilios económicos, ni de los niños del Seniaf. “Hoy me siento más panameño que nunca”, expresó el artista que también se mantuvo en las calles a diario.

Elmis Castillo volvió a recordar el video que compartió semanas atrás, en el que visualizaba que nos había ido bien y todo acababa. En el mismo hacía un recorrido por todo lo vivido, la ayuda que llevó y la alegría de muchos al verlo, hoy más que nunca Elmis está seguro de que “Juntos somos más fuertes”.

El actor recibió muchos mensajes de cibernautas que le agradecen por ser una pieza clave para unir al pueblo, por no desistir y utilizar sus plataformas para difundir, ayudar y dar esperanza a muchas familias.

Por su parte, Stevens Joseph se levantó y afirmó que desayunó lágrimas de alegría y no le importa que lo llamen payaso por grabarse llorando, porque lo que sí es, es un panameño a mucho orgullo.

