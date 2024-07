'Orión' entró al Top 200 global de Spotify

Boza sigue viviendo la magia de “Orión”, canción ha subido como la espuma y es de las favoritas de sus seguidores, tanto así que entró al Top 200 global de Spotify.

Según compartió Humberto Ceballos, nombre de pila del artista, la canción la compuso hace un año junto a Elena Rose, esperando el tiempo oportuno para estrenarla, logrando que se apodere de los ranking musicales a nivel global.

“Estos últimos meses me están pasando cosas tan increíbles que no tengo palabras, solo le doy gracias a Dios por cada una de sus bendiciones. Mi familia de @sonymusicca me dio la noticia de que 'ORIÓN' ENTRÓ AL TOP 200 GLOBAL en @spotify y todo esto es gracias a ustedes. Elenita y yo creamos esta canción con mucho amor, y cuando la escribí hace 1 año, sentí un vibe que no sé cómo describir. 'ORIÓN' es un sentimiento y la energía que le están brindando no miente, de nuevo gracias por tanto”, expresó el artista.

