¿Otra vez anda creído? Bad Bunny ignora a fan que se tatuó su cara

El cantante Bad Bunny se ha vuelto tendencia y muchos recuerdan nuevamente el incidente con una fanática a la que le tiró el celular al mar, tras rogarle una foto:

Aunque sus apareciones en la Met Gala, así como su relación con Kendall Jenner y hasta la canción que estrenó junto a Grupo Frontera, habían traído de vuelta al cantante al gusto del público, todavía nadie ha podido olvidar los problemas en los que se vio envuelto por la actitud que ha tenido con algunos de sus fans.

Las críticas recibidas fueron tantas que el puertorriqueño tuvo que restringir el acceso al público a sus redes sociales, incluso aseguró que no volvería a compartir ningún tipo de contenido y advirtió que terminarían por extrañarlo.

La novedad en estos momentos se ha dado en TiktTok, con la circulación de un video llamado “Conejo malo” donde se le pude ver caminando por las calles de Nueva York, mientras una joven intenta llamar su atención para conseguir que le firmara un tatuaje que se había hecho del rostro del artista. “Benito me tatué tu cara”, se le oye decir varias veces.

Ella logra que el famoso la mire, pero solo por un instante, pues a pesar de la petición de que le regalara un autógrafo sobre la imagen, este decidió ignorarla y continuar con su camino.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer y muchas de ellas lo critican por su falta de humildad.

“Por eso no hay que idealizar a los artistas. Otra vez con él, la gente no aprende”, “A quién te da de comer se le tiene que respetar, por más poco tiempo que tengas”, “El humilde, ya se daño completamente”, “Pobre chica, hubiera sido yo y me borro eso”, “Tan humilde como siempre”, “Ese tipo se cree Dios”, “Sobrevalorado”, “Qué arrogante”, “¿Pero por qué le siguen dando fama?”, son solo algunos de los comentarios que le han dicho.

