¡Otra vez! Cantan plenas de Aspirante y no le dan los créditos

El tema de los plagios o interpretar canciones que no te pertenecen siguen generando polémicas y uno de los afectados en esta ocasión es el panameño Aspirante.

Luis Leonel Lucar, conocido artísticamente como Aspirante, denunció que en Argentina cantan sus canciones románticas y ni las gracias o los buenos días le dan por haber creado esas plenas

"Nunca he tenido problemas que canten mis temas, solo pido a cada artista que planillen y digan quién canta el tema, el dueño del tema, para que me lleguen mis regalías, esto es todo lo que siempre he pedido de los demás. No tengo problemas, bendiciones. Terrible", dijo Aspirante.

Al parecer, esta persona se ha presentado con las canciones de otros artistas, sin embargo, no le da los créditos a los intépretes originales, para presentarlos como si fuera de su autoría.

Otros artistas y compañeros de la industria le han dicho que podría demandarlos, aunque el trámite sería tardado, esto para que al menos se respete lo que a hecho.