¡Otra vez! Critican a J Balvin por cantar desafinado en los Grammys

El cantante J Balvin volvió a esta en bocas de todo, esta vez junto a su colega María Becerra, por la llamativa presentación en la edición 64° de los Premios Grammy que fueron realizados en el MGM Garden Arena en Las Vegas, Estados Unidos.

Ambos cantantes han sido objeto de duras críticas por el público que presenció el evento, pues parece ser que los dos desafinaron al momento de cantar en vivo ‘¿Qué más pues?’. Además, el complemento de Becerra fue catalogado como “flojo”.

Durante la gala, el colombiano también cantó ‘In Da Getto’ que fue estrenada en septiembre de 2021. Más de uno mostró alegría mientras bailaban lo que ha sido considerado como uno de los más recientes éxitos de él.

Incluso estuvo nominado en la categoría ‘Mejor albúm de música urbana latina’ con otros grandes de este género tales como Bad Bunny y su paisana Karol G. El también productor discográfico llegó a la celebración de estos premios acompañado de su pareja, la modelo Valentina Ferrer, quien es madre de su único hijo.

María Becerra, también conocida en su país natal como la ‘nena Argentina’ y el colombiano realizaron su presentación durante el primer bloque de la ceremonia. Además, también contó con Silk Sonic y Olivia Rodrigo, considerada como una de las más privilegiadas de la noche. A su vez, muchos lamentaron que los intérpretes de ‘¿Qué más pues? hayan cantando luego de la favorita de la ceremonia, quien había recibido la ovación de los presentes.

Hace poco, Residente escribió una canción dirigiéndose a J Balvin, aunque este no le respondió las críticas contudentes que fueron en su contra. Sin embargo, muchos esperaban que durante la gala el integrante de Calle 13 subiera al escenario para retar al colombiano.

“La fama esta me tiene jodido. Pero no me olvido de lo que sucedió”, dijo en tono de broma mientras esperaba que llegara el coro de la canción para seguir con el espectáculo que tenía con la artista argentina.

