Ozzy Osbourne dejó de drogarse tras hablar una hora con un caballo

El rockero y líder de la banda Black Sabbath nunca decepciona con sus historisa y en esta ocasión no es la excepción. De manera insólita dijo que decidió dejar de tomar ácido un día en que mantuvo una conversación de una hora con un caballo.

Según Ozzy, se había tomado “10 tabletas de ácido” antes de salir a caminar por el campo. “Solía ​​tragarme puñados de pastillas a la vez. El final llegó cuando volvimos a Inglaterra. Tomé 10 tabletas de ácido y luego salí a caminar por el campo. Terminé quedándome allí hablando con este caballo durante aproximadamente una hora. Al final, el caballo se dio la vuelta y me dijo que me fuera a la mierda”, confesó el famoso al Daily Star.

“Suficiente para mi”, aseguró y prometió no drogarse nunca más de esa manera. En aquella época, Osbourne no se rehusaba a las “costumbres” estadounidenses: “En ese momento en Estados Unidos a la gente le gustaba mucho mezclar sus bebidas con ácido. A mi no me importaba”.

Geez Butler, amigo e integrante del grupo confirmó que la banda ingresó en el mundo de las drogas cuando estaban trabajando en su cuarto disco en Los Ángeles.

El músico fue operado a mediados de junio en un hospital de Los Ángeles y hace una semana se lo vio saliendo de la clínica en silla de ruedas, jogging negro y camisa de mangas largas.

Los detalles específicos de operación no fueron revelados, aunque dijo el pasado mes de mayo estaba esperando una cirugía de cuello. Él no pisa un escenario desde 2020 desde que se le agravó una lesión en el cuello que acarrea desde un accidente de moto en 2003 y por el Parkinson que lo afecta.

