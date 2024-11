Panamá podría llevar otra candidata al Miss Universo

Tras la expulsión de Miss Panamá, Italy Mora, de Miss Universo al cometer "un error personal", la organización nacional panameña baraja la posibilidad de llevar al certamen internacional otra candidata, según dijo a EFE este sábado el director de la franquicia en el país centroamericano, César Anel Rodríguez.

"Estamos, en este momento, ante la posibilidad de traer a otra chica que reemplace a Panamá, que sea Panamá", explicó Rodríguez, quien detalló que "sí es posible (llevar a otra candidata en sustitución), la organización me lo confirmó y estoy viendo en este momento, conversando con varias de ellas".

Sin embargo, puntualizó que "puede que se dé, como puede que no venga ninguna porque el concurso ya arrancó, pero hay algunas chicas interesadas moviendo algunas cosas, algunos temas logísticos"

Hasta el momento, no se sabe en detalle las razones por las que Italy Mora fue expulsada del concurso, pero Rodríguez declaró a EFE que se debió a "un error personal", que "no puede justificarla porque al final es un error que está perjudicando el trabajo de mucha gente, el de ella misma (...) pero (todos) somos seres humanos".

"Es un acto, un error personal que cometió mi candidata. Nos toca aceptarlo y darle el soporte a ella para que pueda enfrentar una situación, que no es nada fácil tampoco", detalló.

Rodríguez desmintió las versiones informales de las redes sociales que apuntan a una pelea o discusión con otra concursante y reiteró que mantiene "una relación estrecha" con la organización de Miss Universo.

"La situación de la expulsión es a la candidata, no a la Organización Miss Universo Panamá. Nosotros como empresa seguimos teniendo una relación estrecha con Miss Universo y como franquicia acatamos y respetamos sus decisiones", señaló.

