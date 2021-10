Panameña es una de las 100 personas afrodescendientes más influyentes del mundo

La joven panameña Branda Smith, conocida por ser la actual representante de Panamá Centro en Señorita Panamá 2021, anunció en sus redes que fue escogida como una de las 100 personas afrodescendientes más influyentes del mundo.

Según indicó, tuvo la oportunidad de participar en la ceremonia de reconocimiento llevada a cabo en la Plaza de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, donde pudo conectar con un grupo conocidos colegas, quienes como ella, trabajan por la defensa de los afrodescendientes en el mundo entero.

"Me siento bendecida por ser reconocida como parte de las 100 Personas Afrodescendientes Mas Influyentes, pero me siento aún más agradecida de formar parte de este network hoy en día. He tenido la oportunidad de conectar con personas de todo el mundo y con organizaciones que he admirado por tanto tiempo. Se que aquí empieza un nuevo capítulo que me permitirá seguir trabajando a favor de la justicia social con un grupo de apoyo más fuerte que nunca", aseguró.

Brenda compartió la noticia que fue realizada por CNN, además, mostró un poco de su vida en el concurso de belleza y su forma de vivir.

Esta joven de madre mexicana y padre panameño, nació en Estados Unidos, es Licenciada en Periodismo y Estudio Culturalres, además, es defensora de los afrodescendientes en México e incluso ha impulsado iniciativas con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por otro lado, también ha participado en diferentes certámenes de belleza, tales como Miss Teen USA, llegando a estar entre las 16 finalistas, fue segunda finalista en el certamen de belleza Mexicana Universal 2020, en donde la mexicana Andrea Meza, actual Miss Universo, fue la que resultó ganadora.

En sus redes ha recibido muchos mensajes de personas que la felicitan por dejar el nombre de Panamá muy en alto.

En la lista de personalidades inculuyen a la presentadora y líder, Oprah Winfrey, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, la Duquesa, Meghan de Sussex, la Miss Universo del año 2009, Zozi Tunzi y la actriz, Cynthia Erivo.