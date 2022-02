Panameños desesperados por comprar un boleto y poder oír a Bad Bunny

Cientos de fans del cantante Bad Bunny desesperados, esto debido a que hoy se abrió la venta de boletos para su presentación en noviembre, sin embargo, un montón han tenido problemas, por lo que piden que se habiliten otra fecha para poder ir. El famoso se presentará en Panamá el próximo 22 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández.

Tal y como pasó en oros paíes, en pocas horas los boletos The Hottest Tour se fueron como pan caliente, incluso la página colapsó y varios que estaban por comprar los botó y tenían que guardar fila de 23 mil personas.

Los encargados dijeron que era una venta histórica y checarán que todos puedan obtener sus boletos.

Además, por otro lado ya hay algunos revendedores que están imponiendo precios más elevados para obtenerlos, causando más el enojo de los seguidores del "Conejo Malo".

"No estén montando relajos, hace rato quiero comprar mi boleto y no puedo", "Deberían decirle a Bad Bunny y a su equipo que habilite otra fecha, porque eso se fue", "Nombe así no, por el gusto hacen esto y no puedo", "Ahora aparecen los revendedores en masa, eso no se vale", eran parte de los comentarios. El tema es tendencia en Twitter.

De verdad que súper injusto lo que me pasó a mi en la compra de boletos para Bad Bunny en Panamá. No me parece, que yo haya estado todo el día de hoy en sus páginas, que haya tenido mi lugar en la fila, que haya sido mi turno y me manden este error @magicdreamsinc @showpropanama pic.twitter.com/3ulmdwU1Es — Patricia Ríos (@Patricia_rios17) February 14, 2022