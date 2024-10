Panameños reciben reconocimiento

En marco al Día de la Hispanidad, que se celebró ayer, panameños en Nueva York realizaron diversas actividades para destacar la fecha, entre ellas, una cena de gala donde reconocieron a destacadas personalidades.

Una de esas figuras fue el periodista Edwin Pitti, quien labora en la cadena Univisión, se honró su gran trayectoria periodística. El comunicador dijo sentirse orgulloso y agradecido por esta distinción.

LEE TAMBIÉN: Gracie Bon le regala una casa a su mamá gracias a OnlyFans

"Recibo con profunda humildad el reconocimiento como “Orgullo Panameño” por mi trayectoria periodística. Este honor lo comparto con todos los panameños que, con orgullo y amor por nuestra tierra, se levantan cada día para hacer patria dentro y fuera de Panamá. ¡Gracias de corazón por todo el cariño!", manifestó Pitti en su cuenta de Instagram,

Además, también se le otorgó reconocimiento al chef Eric Roachford, conocido como Dupeiro, quien ayer fue abanderado en el desfile. La actividad es organizada por Day of Independence Committee of Panamanians in Nueva York, Inc. (DICPNTY).

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio