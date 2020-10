Pedro Altamiranda vuelve a enfocarse en la realidad panameña y le mete el sazón a la Pandemier..., un tema en el que describe lo que ocurre en Panamá en tiempos del COVID-19.

El clásico de canciones como Las Tablas, El Buhonero y 15 centavos de los años 80 y 90, ahora enfoca sus proyectiles lingüísticos hacia el bicho que tiene al mundo entre cuarentenas, vacunas y oxígenos.

Pedrito, con el toque de sarcamos característicos de sus temas políticos, le habla al hijo de la vecina, al funcionario y a la yeyesada de situaciones tan comunes como el uso de la mascarilla, los contratos, los elogios y también menciona a los manzanillos.

Se refiere a China como el responsable de la llegada del virus, a Pilatos (Poncio) como "El Huevas" que se lava las manos y a los pillos funcionarios que negocian los contratos a diario.

En el tradicional lenguaje coloquial y pueblerino, Altamirando no dejó por fuera a quienen "hablan paja" a los papagayos, al pobre y también a los ungido.

En 2 minutos y 36 segundos, Pedrito expresa una radiografía de las situaciones del país y le da arrastrada verbal a los que están haciendo lo indebido y le vaticina al pueblo que al final de la pandemia quedarán con "una mano "alante" y la otra atrás.

Como un súper regalo de China

nos visitó un virus importado

que como buen hijo de vecina

en la casa se nos ha arranchado

A los manzanillos se nos pega

Este corona 19

Y, como hizo Pilatos, "El Huevas"

A lavarse las manos promueve

Ja, ja, ja, La pandemierda

Al politico y pillo funcionario

Que acostumbra a lavarse las manos

Negociando contratos a diario

El lavársela es lo más sano

Y, pa no mostrarnos sus caras

De maleantes pega´os a las sillas

Carnaval de Venecia se las tapan

Con sus carilimpias mascarillas

Ja, ja, ja, la pandemierda

A través de ella solo hablan paja

y te ocultan la verdad desnuda

Entrevistas que no valen un cuara

Cuando veee la vaina está peluda

Y, esto es una pelea callejera

Que nos lleva a comerse un buen plato

Es máscara contra cabellera

O en casita o hay virus pa´ rato

ja, ja, ja, la pandemierda.

Y, te leen, todos los días papagayos

Cifras, datos, un tremendo combo

y por tele, que nos parta un rayo

Aguantarnos, cómo se dan bombo

Y, el Gobierno como la gallina

A todos sus pollitos protege

Con quincenas, seguras botellas

Y, la plebe, esa que se queje.

Ja, ja, ja, la pandemierda.

La enseñanza de esta pandemia

Es que el pillo se tapa la cara

Es que al pobre lo come la anemia

Y, el de "bille" no te afloja un cuara

Y, al final con el virus vencido

Y, endeuda no sabrás dónde estás

Los políticos siguen pillos ungidos

Y, el pueblo mano "alante", otra atrás

Ja, ja, ja, la pandemierda.